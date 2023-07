F1, Alfa Romeo si rifà il look: nuova livrea con inserti verdi a Spa

ROMA - Archiviato il Gran Premio di Ungheria con la settima vittoria consecutiva del due volte campione del mondo Max Verstappen , per la Formula 1 è già tempo di tornare in pista durante questo weekend per la gara sul tracciato di Spa-Francorchamps. Un appuntamento molto importante, che sarà l'ultimo prima della lunga sosta estiva. Per l'occasione l' Alfa Romeo presenterà una nuova livrea con inserti verdi in modo tale da celebrare l'importante partnership con il sito streaming Kick.com .

Alunni Bravi: "Livrea diversa e sorprendente"

Il team representative dell'Alfa Romeo, Alessandro Alunni Bravi, ha spiegato le motivazioni di questa scelta: “Il sito Kick ha rivoluzionato il suo settore di mercato fin dalla sua nascita e la livrea che ha creato per noi per Spa rientra in questa filosofia. E' una livrea diversa e sorprendente. La loro attenzione per gli utenti, esemplificata molto chiaramente sulla livrea della vettura, non è dissimile da come operiamo noi come team. Kick ha ridefinito lo streaming nel suo mondo e sta portando la sua innovazione anche al nostro team Esports, con un programma ambizioso per il F1 Esports Pro Championship di quest’anno: siamo felici di celebrare il loro lavoro con una livrea altrettanto dirompente per questo fine settimana”.