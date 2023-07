Violenta grandinata negli USA: si sdraia sull'auto per salvare il parabrezza

Ci sono uomini che farebbero di tutto per proteggere la propria auto nuova da ogni minimo danno, anche rischiare di farsi male. La preoccupazione che la vettura possa rovinarsi è tanta, soprattutto in questi giorni in cui in diversi paesi (come nel nord Italia), forti grandinate stanno creando enormi disagi. Questo cittadino statunitense ha addirittura usato il suo corpo per riparare la Jeep Cherokee dai chicchi ghiacciati.