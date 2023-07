Ralf Schumacher stronca Perez: “In Red Bull ha i giorni contati”

ROMA - Sergio Perez non sta certo vivendo un momento positivo in Red Bull: il messicano ha regalato prestazioni di basso livello soprattutto in qualifica, con cinque mancati accessi in Q3 consecutivi e il nono posto in Ungheria, salvo poi risalire la china in gara, grazie a una monoposto nettamente più forte delle altre. Inoltre, il messicano aveva debuttato nelle libere dell'Hungaroring con un incidente inspiegabile, nel weekend in cui Daniel Ricciardo ha fatto il proprio ritorno in griglia, con l'AlphaTauri. Sebbene Christian Horner ha detto che i due piloti rimarranno gli stessi anche nel 2024, Ralf Schumacher, nel suo commento per Sky Sport Deutschland, ha affermato: "La squadra sta cercando di farlo sentire non in pericolo, ma non credo che Perez correrà in Red Bull il prossimo anno: è troppo lontano da Verstappen, per me ha i giorni contati".