F1, Jordan colpito da Piastri: “Futuro in Red Bull? Non mi stupirebbe”

ROMA - Gli ultimi appuntamenti del mondiale di F1 hanno visto la grande risalita della McLaren , che sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto in questi mesi, dopo un avvio di stagione assolutamente disastroso, distinguendosi tra le prime posizioni. Al di là di Lando Norris , ormai quasi un veterano della categoria, a stupire è soprattutto Oscar Piastri , che al suo anno da rookie sta raccogliendo risultati importantissimi. Prestazioni che non hanno lasciato indifferente nemmeno un talent scout come Eddie Jordan , che a talkSPORT è arrivato a dire: " Non sarei sorpreso se dovesse finire in Red Bull, nel caso dovesse liberarsi un sedile " .

Jordan, Piastri e la mano di Webber

Per arrivare a dire ciò, l'ex team manager fa riferimento al legame di Piastri con Mark Webber, il quale ne cura gli interessi da manager: "Abbiamo visto come lo ha portato alla McLaren, e che rivelazione è stata! Ricciardo? Non ce lo vedo, ha già avuto la sua opportunità e di solito la Red Bull non torna indietro, ma guarda sempre avanti". Tornando a Piastri, Jordan ha aggiunto: "Bisogna fare attenzione perché penso che si parli di una stella, ne vedo il potenziale. Non è mai stato all'Hungaroring prima d'ora, forse una volta nelle junior, e vederlo così in qualifica e in gara, lottando con Verstappen... sarà uno dei piloti in grado di lottare con Max, in futuro".