Ferrari, Vasseur allontana le critiche: “Facile parlare a gara finita”

ROMA – La Ferrari non sta attraversando un buon momento in questa stagione di Formula 1, con i risultati che fanno fatica ad arrivare nonostante gli aggiornamenti. I due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno facendo del loro meglio, ma si ritrovano costantemente ad essere superati dalla concorrenza: prima Aston Martin, adesso McLaren e Mercedes che sembrano essere più avanti rispetto alla Rossa. Questa situazione ovviamente non può che generare delle critiche nei confronti di tutta la squadra, con il team principal Frederic Vasseur costantemente nel mirino.