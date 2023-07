F1, Alonso e il terzo titolo: "Ci credo, altrimenti non correrei"

ROMA - In Formula 1 ci sono attualmente diversi piloti che hanno già conquistato almeno un titolo mondiale. Oltre al campione in carica Max Verstappen e al sette volte iridato Lewis Hamilton , c'è anche Fernando Alonso che, rispetto ai suoi rivali, ha un'età più avanzata e una monoposto che non è in grado di lottare per il titolo. Nonostante questo, però, lo spagnolo ha sempre dimostrato di credere nel progetto dell' Aston Martin che, in questo avvio di stagione, gli ha permesso di salire sul podio con costanza. Alonso è consapevole del gap con la Red Bull, ma spera ancora di poter tornare a lottare per suo terzo titolo.

Alonso non smette di sognare

"Credo nel terzo titolo, altrimenti non correrei. Essere in Formula 1 comprende anche diversi sacrifici per i molti viaggi e la grande preparazione. Sicuramente per arrivare a vincere servono esperienza ed ambizioni, ma c'è anche bisogno di trovare nel posto giusto al momento giusto. Adesso mi trovo in un buon posto e in un buon momento, ma non sono ossessionato dal successo". Queste le dichiarazioni che il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, ha rilasciato durante un'intervista al quotidiano spagnolo AS in merito alle sue ambizioni titolate.