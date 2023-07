Chukwueze e la sua Mercedes: saranno inseparabili anche a Milano?

Samuel Chukwueze al Milan, manca pochissimo all'ufficialità. L'esterno del Villareal è pronto a sbarcare in Italia per il suo nuovo passo in carriera e le valigie sono già pronte: si trasferirà a 1.300 chilometri di distanza e dovrà presto imparare le strade del capoluogo lombardo quando sfreccerà con la sua amatissima Mercedes AMG GT Coupé 4 color nero opaco.

Cambia la maglia, ma non l'auto

Il nigeriano sta per svestire la maglia gialla per fare voto al diavolo. I rossoneri lo attendono a braccia aperte e a Milanello già è tutto pronto per dargli il benvenuto. La società sborserà 4 milioni di euro netti a stagione per accontentarlo all'ombra del Duomo e magari proprio per le vie della city i passanti lo vedranno sfrecciare sulla sua Mercedes AMG GT Coupé 4 con cui è legatissimo. Diversi sono infatti gli scatti che lo ritraggono accato alla supercar sul suo profilo Instagram, dove alterna foto sul terreno di gioco a immagini in cui è seduto sul cofano dell'auto sorridente.

E come si potrebbe non sorridere su un bolide da oltre 115mila euro? L'auto è equipaggiata con un motore GT 53 4MATIC+ da 367 Ccvcon sistema Mild Hybrid a 48 Volt che permette di raggiungere la velocità massima di 270 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

