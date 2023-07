Ferrari, Sainz e il futuro: "Non c'è posto migliore in F1"

ROMA - Anche questa stagione per la Ferrari si sta rivelando di transizione, nella speranza che il 2024 possa essere l'anno buono per il riscatto del team di Maranello. Anche il prossimo anno la coppia di piloti sarà composta da Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma per quest'ultimo potrebbe essere l'ultima stagione a bordo della Rossa, visto il contratto in scadenza. Lo spagnolo, dunque, dovrà cercare di fare il possibile per fornire prestazioni migliori del compagno, in modo tale da convincere la Ferrari a puntare ancora su di lui.