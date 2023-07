Rivoluzione Formula 1, dal 2024 top team anche nel campionato femminile

ROMA – E’ una vera e propria rivoluzione quella annunciata nelle ore scorse dai vertici della Formula 1 . Dal prossimo anno, infatti, i 10 team rappresentati nel Circus correranno anche nella Formula 1 Academy , il campionato del mondo femminile, con un’auto e un pilota scelti da ogni scuderia. Un dato che rivoluziona, di fatto, l’attuale assetto dell’Academy, dove ad offi sono presenti cinque team – ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, PREMA Racing e Rodin Carlin –, ognuna con tre piloti in pista, per un totale di 15 piloti.

F1, dal 2024 cambia tutto nell’Academy

Dal prossimo anno, invece, 10 di questi piloti saranno nominati dai team di F1, e ogni squadra avrà la propria livrea su un'auto. I restanti cinque piloti della serie saranno supportati da altri partner,

"Innanzitutto, voglio ringraziare i team di Formula 1 per il loro supporto e la loro visione mentre intraprendiamo questo viaggio insieme - ha detto Susie Wolff, amministratore delegato di F1 Academy - Questo momento storico non solo dimostra il profondo sostegno alla F1 Academy da parte di tutta la comunità della F1, ma ispirerà un'intera generazione di giovani ragazze a realizzare le opportunità sia in pista che fuori pista nel Motorsport”.