Ferrari, la SF-23 è un laboratorio e il 2026 è l’orizzonte: il retroscena

TORINO - Non basta un circuito all’antica per far tornare il sole in casa Ferrari. Il tracollo del Gran Premio d’Ungheria ha lasciato il segno, al di là delle dichiarazioni di circostanza. La Rossa arrivava dal Gran Premio di Silverstone dove aveva badato a difendersi e sperava in une weekend in ripresa.

L’Hungaroring è infatti una pista lenta e da massimo carico aerodinamico, con caratteristiche molto diverse dal circuito inglese in cui le SF-23 avevano faticato. Non è andata così e la prova delle Ferrari è stata una delle più deludenti di questo campionato. Sainz si è fermato al Q2, Leclerc non è riuscito a stare nelle prime posizioni della griglia e in gara ha lottato per restare aggrappato alla 7ª posizione, complice una penalità di 5’’. Alle sue spalle il compagno di squadra. Difficile pensare al weekend di Spa-Francorchamps come quello della riscossa. Altri sono i team che sorridono pensando alla prossima gara. Il più radioso è Max Verstappen che comanda la classifica e sembra non avere rivali. E poi c’è la McLaren che ha fatto il salto di qualità e ha ritrovato lo smalto, la Mercedes è andata in pole position a Budapest, con Lewis Hamilton, ma ha raccolto meno e vorrà rifarsi. Quello belga è un circuito molto completo, potremmo dire vecchia maniera. Si alternano lunghi rettilinei a curve molto veloci e i team dovranno cercare il giusto compromesso aerodinamico che solitamente premia le vetture con elevata efficienza aerodinamica.

Ferrari, come si riduce il gap?

La Ferrari si confronta con il dilemma di questa stagione: come migliorare le prestazioni e recuperare il gap mantenendo le caratteristiche della vettura? Ed è qui che l’ultimo Gran Premio ha dato un responso che sembra definitivo. La vettura non progredisce e i piccoli passi avanti fatti, ad esempio nel consumo delle gomme, sembrano aver snaturato il poco di buono che la veturra aveva. Ad inizio anno Leclerc e Sainz potevano contare sulla prestazione sul giro veloce, ma la vettura non reggeva il passo gara e consumava le gomme in modo abnorme. Ora la macchina è migliorata sotto questo punto di vista, ma non ha più lo spunto per fare bene nelle qualifiche e ha un passo gara che non regge la crescita di McLaren e Mercedes. Non solo, ora la vettura è poco sensibile alle regolazioni e ha perso l’ unità concettuale del progetto iniziale. Solo Aston Martin ha fatto un passo indietro ma questo non può bastare.