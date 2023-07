Copre l’auto con un telo per proteggerla dalla grandine: multato

Le immagini del maltempo che sta colpendo in questi giorni l'Italia settentrionale stanno facendo il giro del web e delle tv (per non parlare di quello che sta accadendo in Sicilia con gli incendi). E anche chi si trova in villeggiatura non se la passa bene: quando la grandine arriva si deve correre ai ripari. Ed è quello che ha provato a fare un uomo in vacanza a Lignano Sabbiadoro coprendo la sua auto con un telo, dopo aver letto del maltempo in arrivo. Ma per lui c'è stata una brutta sorpresa: i vigili, infatti, gli hanno fatto la multa.