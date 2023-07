Ferrari, scelto il sostituto di Mekies: ecco l’annuncio ufficiale

ROMA - "Il tempo di Laurent Mekies in Ferrari termina questa settimana". Inizia così il comunicato con cui la Ferrari saluta definitivamente il francese, promesso sposo dell'AlphaTauri, dopo che nelle scorse ore erano arrivate anche le parole di Frederic Vasseur. Il team di Maranello ricorda come Mekies abbia vestito i colori della Rossa per quattro anni e mezzo, durante i quali sono state raccolte sette vittorie, ringraziando il francese per il lavoro svolto. Nel corso del comunicato, poi, la Ferrari ha anche finalmente svelato il nome del sostituto, che diventerà operativo a partire dal Gran Premio del Belgio.