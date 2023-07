Auto familiari, non conta solo lo spazio: ecco la guida all'acquisto

L'estate è sinonimo di vacanza, ma gli spostamenti in auto - specialmente per le famiglie - sono all'ordine del giorno. Una vettura funzionale alle proprie esigenze è essenziale per permettere a tutti i componenti di affrontare qualunque tipo di tragitto in comodità. Per questo motivo (e un po' perché le ferie sono arrivate per tutti) Autohero, lo shop online di auto usate, ha stilato una guida per acquistare la vettura ideale per la famiglia . Ce n'è per tutti i gusti: monovolume, Suv e crossover, station wagon.

Monovolume

Lo spazio e la capienza, a prescindere dal numero dei componenti della famiglia, è di certo una caratteristica spesso ricercata tra le auto. Non è un caso che nel primo trimestre del 2023, la Fiat 500L si conferma la più richiesta dagli italiani in questa categoria. A seguirla, ci sono Mercedes-Benz Classe B e Ford C-Max. Tutte auto che offrono un abitacolo accogliente e confortevole, con la possibilità di avere 5 o 7 posti a sedere, spesso modulabili e con poltrone singole. Per non parlare del bagagliaio spazioso, ideale per le vacanze e le famiglie. Non mancano, poi, una serie di comfort e accorgimenti che rendono piacevoli anche i viaggi più lunghi grazie a sistemi di intrattenimento e connettività avanzati, a regolazioni personalizzabili dei sedili e a funzionalità ergonomiche.

Suv e crossover

Spazio, sportività e versatilità per le famiglie sono le parole d’ordine quando si parla di Suv e crossover. I Suv più acquistati nei primi tre mesi del 2023 su Autohero sono Fiat 500X al primo posto, seguita da Renault Captur e Jeep Renegade rispettivamente al secondo e terzo posto. Queste auto offrono un bagagliaio spazioso, seppur più ridotto rispetto alle monovolume e alle station wagon, mantenendo dimensioni compatte e un design più sportivo, grazie al loro sviluppo in altezza. Tra i vantaggi da tenere sempre in considerazione c’è la posizione rialzata dei sedili, che consente una migliore visuale della strada e una maggiore sensazione di controllo durante la guida. Un aspetto che, unito alla possibilità di avere un sistema di trazione integrale (4X4), garantisce un’elevata aderenza al suolo e sicurezza anche nei tratti extraurbani più disconnessi. Infine, completano la lista dei motivi per fare questo acquisto una carrozzeria compatta e un abitacolo tecnologico.

Station wagon

Lo spazio e un gran numero di bagagli da trasportare non sono certo un problema quando si tratta di station wagon. Ma non dimentichiamoci che questo segmento ha anche altre caratteristiche, stile e dinamicità, comfort e versatilità. Tra le station wagon più acquistate nel primo trimestre del 2023, ci sono Ford Focus seguita da BMW Serie 3 e Audi A4. Le station wagon si distinguono per il loro baricentro basso che, non solo semplifica il carico e lo scarico dei bagagli, ma rende anche il consumo di carburante del veicolo notevolmente più efficiente durante i viaggi più lunghi.

