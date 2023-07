F1, Leclerc guarda al cielo di Spa: “Con la pioggia Ferrari competitiva”

ROMA – Ancora una volta si guarda al meteo, per cercare di risollevare la Ferrari sia nella corsa singola, il Gran Premio del Belgio, dove notoriamente (e statisticamente) il meteo è spesso inclemente nonostante l’estate, sia in una stagione con più ombre che luci. Resta comunque ottimista Charles Leclerc, che durante la conferenza stampa d’apertura del week-end di Spa spiega come, in gare come quella in arrivo, sono i dettagli a fare la differenza