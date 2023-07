F1, tegola Red Bull in Belgio: Verstappen penalizzato di cinque posizioni

ROMA – Parte come peggio non poteva il week-end della Red Bull in Belgio. La giornata della doppia sessione prove libere-qualifica (il GP di Spa contempla la Sprint Race del sabato) inizia con la notizia, resa pubblica dal giornalista Erik Van Haren sulla versione olandese del Telegraph, della penalizzazione di 5 posizioni in griglia comminata a Max Verstappen. A causa dell’installazione del quinto cambio sulla sua monoposto, e quindi oltre il limite dei 4 cambi utilizzabili in una stagione stabilito dal regolamento della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).