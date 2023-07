La Polizia la sanziona, lei non ci sta e si mangia la multa

Pagare una multa, quando non è stata rispettata una regola del Codice Stradale, è un obbligo. Farsi prendere dalla rabbia e arrabbiarsi con le Forze dell'Ordine non porta a niente di buono e lo sa bene questa 32enne di Roma che, dopo aver parcheggiato in una zona in cui è vietato, ha letteralmente mangiato la sanzione e si è beccata anche una denuncia.

Una reazione un po' estrema

Nella giornata di ieri 27 luglio, la donna aveva lasciato in sosta la sua vettura in una zona dove era vietato in via Olevano Romano, nella zona dello spartitraffico adiacente alla via Prenestina. Due agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale hanno deciso quindi di procedere alla sanzione di circa 30 euro, lasciando il foglio di notifica, come di consueto, sul parabrezza. La 32enne ha assistito alla scena da lontano ed è immediatamente corsa sul posto, inveendo contro le Forze dell'Ordine. Presa dalla rabbia poi, ha afferrato la multa e ha iniziato a masticarla e mangiarla. I due agenti, attoniti di fronte alla scena, non hanno avuto altra scelta che denunciare la donna per resistenza a pubblico ufficiale e soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici.

