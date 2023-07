F1, il diluvio di Spa mette le ali alla Ferrari: Sainz in testa, Leclerc 4°

FRANCORCHAMPS (BELGIO) – E’ la pioggia a farla da padrone nella prima e unica sessione di prove libere del GP del Belgio. Che essendo pista in calendario Sprint Race, prevede le qualifiche nello stesso giorno delle libere. Un condizionale, al momento, visto che un autentico diluvio si è abbattuto sulla pista durante la prima sessione, con serio rischio di annullamento delle qualifiche ufficiali. E quindi con seria ipotesi di vedere, domenica 30 luglio, le vetture in griglia in base all’attuale classifica del mondiale pilota. Tutto in divenire, tutto appeso alle condizioni meteo. Che intanto, però, hanno regalato una prima posizione alla Ferrari di Carlos Sainz, il più veloce sotto la pioggia. Quarto l’altro ferrarista, Charles Leclerc, con in mezzo le McLaren di Piastri e Norris. Nessun tempo registrato per Max Verstappen, che è stato alla finestra. In attesa delle qualifiche.