Land Rover Discovery Sport, il cambiamento... interiore

Il Suv familiare, come viene definito dalla Casa inglese, ha subito una serie di aggiornamenti in entrambi gli allestimenti della gamma che comprende Discovery Sport S, Dynamic SE e Dynamic HSE. L'allestimento S Sport ora dispone di sottoporta in tinta con la carrozzeria, una nuova griglia Gloss Black a contrasto con il motivo esagonale Discovery, le piastre di protezione Indus Silver e la scritta Discovery Bright Atlas sul cofano. Per quanto riguarda i modelli Daynamic ora dispongono del tetto a contrasto, mentre la griglia anteriore, paraurti, passaruota, sottoporta e i paraurti inferiori ora hanno una finitura Gloss Black che ne accentua un aspetto più dinamico. Per quanto riguarda i cerchi ora è possibile scegliere su un'ampia gamma di dimensioni che vanno da 17 a 21 pollici con diversi design e finiture, come è aumentata a nove tinte differenti anche la gamma colori.

I maggiori cambiamenti nel nuovo Discovery Sport si notano però internamente, dove il nuovo cruscotto dispone di un

quadro strumenti digitale e di paddle del cambio al volante di serie mentre la plancia dal nuovo design è ora caratterizzata dalla schermo touch curvo da 11,4 pollici che permette un controllo facile e intuitivo di tutte le funzioni del sistema di infotainment. L'ultimo setup del sistema Pivi Pro 2 dispone di barre laterali sempre accessibili, che rendono più veloci i controlli e le funzioni chiave del veicolo, permettendo di accedere al 90% delle attività con soli due passaggi dalla schermata iniziale. A bordo di serie anche Amazon Alexa 11 voice AI e Wireless Apple CarPlay TM 12 e Android Auto. La consolle centrale è stata ridisegnata per fornire più spazio agli oggetti che si tengono a bordo ed è stata dotata di ricarica wireless per smartphone. Sempre nella consolle centrale spicca il nuovo selettore del cambio dal design ergonomico.

Ad esclusione della versione hybrid plug-in le altre motorizzazioni Diesel e benzina, tutte mild hybrid, sono disponibili

anche nell'allestimento a sette posti, su tre file di sedili con il Third Row Pack che include una seconda fila scorrevole e reclinabile suddivisa 40:20:40, e prese d'aria per la terza fila. Sono disponibili fino a 968 mm di spazio per le gambe alla seconda fila e fino a 655 mm per i passeggeri della terza. I sedili disposti a gradinata e il pavimento piatto assicurano uno spazio per la testa di 984 mm alla seconda fila 2 e di 875 mm alla terza fila. I volumi di carico del bagagliaio vanno

nella versione a 5 posti da 897 a 1.794 litri abbattendo i sedili posteriori. La versione 7 posti invece con tutti gli occupanti ha un volume del bagagliaio di 157 litri.

Motori termici e ibridi

Per quanto riguarda le motorizzazioni i Diesel 4 cilindri da 2 litri mild hybrid da 48 V hanno potenze di 163 o 204 cv, mentre il benzina sempre 4 cilindri è un 2 litri da 200 cv. La versione P300e benzina hybrid plug-in monta un 3 cilindri di 1.498 di cilindrata con potenza di 200 cv abbinato a un motore elettrico da 80 kW (109 cv) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 14,9 kWh per una potenza di sistema di 309 cv. La vettura ha così un'autonomia in modalità solo elettrica fino a 61 km (WLTP). È possibile ricaricare la batteria in CC fino a 50 kW da 0 all'80 % in soli 30 minuti. La nuova Discovery Sport è già acquistabile ad un prezzo a partire da 55.300 euro.

