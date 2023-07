Leclerc show in Belgio: è 2° ma Ferrari in pole per penalità di Verstappen

FRANCORCHAMPS (BELGIO) – Come lo scorso anno, per Carlos Sainz, quest’anno per Charles Leclerc. E’ ancora una penalità a riportare la Ferrari in pole position a Spa, al termine di una qualifica che ha visto comunque il monegasco tenere testa ad un mostruoso Max Verstappen. Ancora una volta è dell’olandese il tempo più veloce (1:46.168 6), ma le cinque posizioni di squalifica inflitte per l’utilizzo del quinto cambio portano il campione del mondo in sesta posizione. Dunque, sarà il 16 della Ferrari a partire davanti a tutti. Seconda l’altra Red Bull di Perez, terzo Hamilton, quinta l’altra Ferrari di Carlos Sainz.