Ferrari, Vasseur dopo Sprint Spa: “Penalizzati dal traffico ai box”

SPA-FRANCORCHAMPS - "Eravamo vicini all’ingresso della corsia box, abbiamo seguito le procedure e abbiamo perso tante posizioni a causa del traffico; poi in pista era difficile superare". Così Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, inizia la sua analisi della Sprint del Belgio, dove Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno chiuso in quarta e quinta posizione nel caos dettato da una pista che andava asciugandosi. Domani, però, sarà tutta un'altra cosa, almeno al via, con Leclerc in pole e Sainz quarto: "Non voglio concentrarmi su Max, dobbiamo pensare a noi stessi e a fare il meglio possibile - avverte Vasseur -. In questo weekend abbiamo avuto sempre un buon passo, sia con asciutto che con il bagnato. Quindi dobbiamo concentrarci per fare una buona strategia, partire bene e tenere un buon passo".