Caos ai box a Spa, Sainz avverte: “Pericoloso, un giorno accadrà qualcosa”

SPA-FRANCORCHAMPS - Tanto caos nella Sprint del Gran Premio del Belgio di F1, cominciata con una partenza lanciata per l'acqua caduta nei momenti precedenti, con i piloti che poi si sono riversati ai box a montare le intermedie, una volta che le condizioni lo hanno permesso. Una situazione pericolosa, che ha allarmato Carlos Sainz: "Bisogna vedere come trovare una soluzione per non avere venti macchine in pit lane con trenta meccanici per squadra in zona. È una situazione pericolosa, e un giorno succederà qualcosa". Il pilota della Ferrari, quarto al traguardo, si è poi rammaricato per l'occasione persa di ottenere un buon risultato, sottolineando: "Era chiaro che la gara si sarebbe decisa interamente al pit stop, e a me non è andata bene: abbiamo perse tre o quattro posizioni che mi sono costate il podio. Ma è andata così, non sempre le cose vanno come uno vorrebbe, ma dobbiamo continuare a provarci".