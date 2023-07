F1 GP Belgio 2023, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

SPA-FRANCORCHAMPS - La gara del Gran Premio del Belgio chiude il tredicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Sarà Charles Leclerc a scattare dalla prima posizione in griglia, dopo aver beneficiato della penalità inflitta a Max Verstappen. L'olandese della Red Bull si è comunque rifatto nella giornata di sabato, vincendo una Sprint pazza, e punta a fare bottino pieno anche quest'oggi. Il via alla gara è fissato alle ore 15:00 di domenica 30 luglio con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa, TV8 proporrà la visione in chiaro in differita dalle 18:00.