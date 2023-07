Contatto Hamilton-Perez a Spa, Lewis: “Visto lo spazio, mi sono buttato”

SPA-FRANCORCHAMPS - La Sprint del Gran Premio del Belgio, ritardata e ridotta a causa della pioggia caduta in grande quantità, ha comunque regalato qualche spunto. Il momento più acceso è stato quello del duello tra Lewis Hamilton e Sergio Perez, con il pilota della Mercedes che ha superato l'avversario dopo un contatto, che ha portato a un buco sulla pancia della Red Bull e al conseguente ritiro di "Checo", mentre Hamilton è stato penalizzato di 5". Ma il britannico, ai microfoni di Sky Sport, si è difeso: "A me è sembrato un incidente di gara. Non ho cercato il contatto, però se vedo uno spazio mi ci butto, sono un pilota. Ho provato a superarlo con correttezza, ma ci siamo toccati".