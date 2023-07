Ferrari, guaio Sainz a Spa: pancia squarciata dopo contatto con Piastri

SPA-FRANCORCHAMPS - Inizia malissimo la gara di Carlos Sainz nel Gran Premio del Belgio : lo spagnolo della Ferrari , partito quarto, si ritrova coinvolto in un corpo a corpo con Lewis Hamilton e Oscar Piastri , venendo chiuso "a sandwich" e incappando in un contatto inevitabile con il giovane australiano. La SF-23 di Sainz si ritrova con la pancia destra squarciata, e con il fondo danneggiato . Nonostante ciò, il nativo di Madrid riesce a continuare la propria corsa, compensando in parte la perdita di carico aerodinamico con un piccolo intervento ai box: con la gara ampiamente compromessa, dopo 23 giri arriva il ritiro.

Contatto con Sainz, Piastri non ci sta

È andata peggio a Oscar Piastri, che poco dopo è stato costretto al ritiro per il danno subito dalla propria McLaren. L'australiano, in team radio, se l'è presa con Sainz, sostenendo che il pilota della Ferrari abbia girato come se lui non fosse esistito. In realtà, Sainz aveva un chiaro vantaggio di posizione, quindi la colpa sembra ricadere interamente su Piastri, che non ha letto bene la situazione.