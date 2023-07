Ferrari a podio con Leclerc: a Spa è doppietta Red Bull, out Sainz

SPA-FRANCORCHAMPS - La Ferrari torna sul podio, e lo fa nel Gran Premio del Belgio con Charles Leclerc: il monegasco, scattato dalla pole position sul circuito di Spa-Francorchamps, si arrende solo alle Red Bull, con Max Verstappen che vince con ampio margine su Sergio Perez. Finalmente un buon lavoro anche al pit stop per il team della Ferrari, che riesce a rimandare in pista Leclerc prima di Lewis Hamilton, il quale aveva tentato l'undercut prima dell'ultima porzione di gara. Ritiro, invece, per Carlos Sainz, a causa di un contatto con Oscar Piastri alla prima curva: anche l'australiano della McLaren ha dato forfait già nel primo giro.