Classifica piloti F1: con il podio a Spa, Leclerc supera Sainz

SPA-FRANCORCHAMPS - Il Gran Premio del Belgio, ultimo round di F1 prima della pausa estiva, vede un importante cambiamento in casa Ferrari per quanto riguarda la classifica piloti: con il terzo posto di Charles Leclerc e il ritiro di Carlos Sainz, il monegasco compie il sorpasso sullo spagnolo. Allo stesso tempo, la Ferrari si avvicina all'Aston Martin per il terzo posto tra i costruttori. In vetta, prosegue il dominio di Max Verstappen, che si conferma sempre più leader del mondiale e lanciatissimo verso il terzo mondiale di fila.