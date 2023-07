Ferrari, Sainz dopo il ritiro di Spa: “Inesperienza di Piastri”

SPA-FRANCORCHAMPS - " È stato un errore di inesperienza perché, se vediamo cosa è successo qui gli ultimi sette/otto anni, quelli che provavano ad entrare internamente alla prima curva, finivano per causare un incidente. Ma non voglio dargli troppa colpa, è un incidente di gara". Così Carlo Sainz , ai microfoni di Sky Sport, commenta il contatto avvenuto con Oscar Piastri alla prima curva del Gran Premio del Belgio , che ha portato al ritiro di entrambi i piloti, i quali scattavano da un'ottima posizione.

Sainz e il rammarico per un'occasione persa

Mentre Piastri si è ritirato immediatamente, Sainz è invece rimasto in pista per molti giri, rientrando definitivamente ai box solo a metà gara. Su questa scelta, lo spagnolo ha spiegato: "Siamo rimasti fuori nel caso fosse capitata una bandiera rossa che ci avrebbe permesso di riparare la macchina, con la pioggia che stava arrivando. È un vero peccato, mi dà fastidio non essere stato nella lotta, perché sembrava che la macchina oggi fosse forte".