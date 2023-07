Ferrari, spavento per Leclerc nella gara di Spa: la rivelazione di Charles

SPA-FRANCORCHAMPS - Charles Leclerc chiude con il sorriso la prima parte di stagione, grazie al terzo posto nella gara del Gran Premio del Belgio. Un podio, però, raggiunto nonostante il brivido finale, come spiegato dallo stesso pilota della Ferrari nell'intervista post gara: "Abbiamo avuto un problema abbastanza grosso nel finale di gara, perché mi è stato detto di risparmiare carburante. Ma in generale avevo il passo per tenerlo dietro. Quando ho saputo che era rientrato per fare il giro veloce, di certo mi ha reso la vita più facile". In generale, però, a Spa-Francorchamps la Ferrari si è dimostrata sempre su buoni livelli: "È stato un weekend positivo in termini di passo. Ovviamente la gara è andata bene per me, mentre è stato un peccato per Carlos, perché avevamo un buon passo. Guardando alle Red Bull, c’è ancora tanto da fare in termini di passo gara e degrado, ma in questo weekend siamo andati forte in qualsiasi condizione".