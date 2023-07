Ferrari, Vasseur gioisce in Belgio: “Importante ripartire da qua”

SPA-FRANCORCHAMPS - "Nel complesso è stato un buon weekend, abbiamo dimostrato un passo forte sia sull’asciutto che sul bagnato e in qualsiasi condizione, sul giro secco e sulla distanza". Così Frederic Vasseur, che ai microfoni di Sky Sport manifesta la sua contentezza per i risultati ottenuti dalla Ferrari nell'intero weekend del Gran Premio del Belgio. Il team principal, infatti, ha posto l'accento sulla capacità di essere competitivi nonostante i continui cambi di meteo: "Era molto difficile avere un quadro chiaro della gara in anticipo, perché non abbiamo fatto simulazioni in prova ed eravamo tutti alla cieca sulla strategia. Sapevamo che tutti avrebbero fatto scelte diverse. Ma il muretto ha reagito bene, abbiamo fatto scelte buone. Ora è importante prendersi due settimane di pausa e ripartire da qua". Ora, infatti, il campionato si ferma per qualche settimana per la sosta estiva.