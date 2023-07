F1, Hamilton sconsolato: “Tutto troppo facile per le Red Bull”

ROMA - Dopo un avvio di stagione estremamente complicato, il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton , è riuscito a rialzare la testa tornando sul podio e ottenendo dei buoni risultati. Al momento è ancora molto difficile poter lottare per la vittoria contro un devastante Max Verstappen , che ieri ha conquistato il suo ottavo successo consecutivo nel Gran Premio del Belgio . Il britannico mostra un po' di insofferenza per il passo nettamente più lento rispetto alle Red Bull, ma spera che tutto questo possa cambiare al più presto.

Le parole di Hamilton

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, dopo il quarto posto ottenuto nel Gran Premio del Belgio 2023, si è mostrato amareggiato per il gap con la Red Bull: “Il giro veloce era l’unica cosa che potevo fare e non per togliere punti a Verstappen. Per la Red Bull è tutto troppo facile. Personalmente ho fatto il massimo, ma spero di avere presto una macchina più competitiva. In questo momento le stiamo provando tutte, ma non riusciamo ad avvicinarci. Se alla fine della stagione sarà terzo nella classifica piloti sarà il massimo risultato possibile”.