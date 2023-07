Alonso, rinascita F1: “Aston Martin, finora una stagione incredibile”

ROMA - La Formula 1 è ufficialmente in vacanza poiché dopo il Gran Premio del Belgio, l'intero circus avrà a disposizione un mese di pausa per ricaricare le batterie. A questo punto del Mondiale Max Verstappen viaggia spedito verso la conquista del suo terzo titolo iridato, mentre il resto dei suoi avversari lotta per aggiudicarsi la terza posizione nella classifica piloti alle spalle dell'altra Red Bull di Sergio Perez. In piena lotta per questo traguardo c'è anche Fernando Alonso, che sembra essere rinato da quanto è passato in Aston Martin.