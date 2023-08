Ferrari, incidente Sainz-Piastri: rabbia Minardi sullo spagnolo

ROMA - La Formula 1 è ufficialmente entrata nel periodo di sosta estiva, ma sono ancora numerosi i temi di discussione lasciati in eredità del Gran Premio del Belgio: in particolare, in casa Ferrari tiene banco l'incidente occorso tra Carlos Sainz e Oscar Piastri, avvenuto appena alla prima curva. Un parere autorevole sull'episodio arriva da Gian Carlo Minardi, il quale, intervenendo ai microfoni di Motorsport.com, ha dichiarato: "Con una macchina che aveva dato segnali positivi sull’asciutto, credo che non avrebbe dovuto prendersi certi rischi alla prima curva. Rivedendo l’incidente, lui aveva ancora spazio a sinistra; bastava che stesse 30 centimetri più a sinistra e probabilmente non sarebbe successo nulla. Chiaro che anche Piastri ha provato a infilarsi, perché veniva da una bella Sprint. È stato un incidente di gara, ma potevano evitarlo".