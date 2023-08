Hamilton, schiaffo a Perez: Verstappen non mi vorrebbe in Red Bull

ROMA - Max Verstappen sta correndo velocissimo verso il terzo titolo mondiale in F1 , sfoderando una serie di prestazioni da incorniciare con la propria Red Bull : risultati che però Sergio Perez non riesce a replicare, mettendo in grande difficoltà il pilota messicano anche a livello mediatico, sempre sottoposto a un confronto che attualmente non regge. Un altro colpo basso a Checo arriva da Lewis Hamilton , che allo stesso modo cerca di estrarre il meglio da una Mercedes sicuramente meno performante della Red Bull, e, dopo il Gran Premio del Belgio, si ritrova anche non troppo lontano dal messicano nella classifica piloti di F1 . Il pilota britannico, dopo la gara sul circuito di Spa-Francorchamps, si è infatti lasciato andare a dichiarazioni di sfida a Max Verstappen.

Hamilton: "Se guidassi io la Red Bull..."

"Attualmente è impossibile battere le Red Bull, a meno che non finiscano le gare. Sono sempre otto decimi o un secondo più veloci degli altri", ha dichiarato uno sconsolato Hamilton. Che ha aggiunto: "È così, e non c'è niente che io possa fare. Vorrei essere veloce come loro? Certamente. Vorrei una macchina che fosse veloce quanto la loro? Ovvio". Infine, la stoccata a Perez, da più parti visto come il compagno ideale di Verstappen perché più "morbido", meno ingombrante rispetto a un profilo come Hamilton, con il quale la convivenza sarebbe decisamente più complicata; Sir Lewis ha infatti dichiarato: "Se fossi sulla macchina di Checo, Max non avrebbe vita facile come sta accadendo ora. Ma non è così che funziona".