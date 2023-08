“The Sculptor”, lo spot celebra 20 anni dalla vincita del Leone d'Oro a Cannes

A chi guardava la televisione nei primi anni 2000, la pubblcità della Peugeot 206 non sarà qualcosa di nuovo. Principalmente perché lo spot aveva come protagonisti un indiano ed un elefante. Dal suo lancio in televisione sono passati 21 anni e ben 20 da quando invece ha vinto il Leone d’Oro a Cannes , Festival cinematografico che si svolge in Francia, a metà 2003 . Al tempo della sua realizzazione, lavorava nella direzione marketing advertising di Peugeot Italia Antonio Scotti, il responsabile pubblicità che ha curato la genesi del famoso video “The Sculptor” , spot televisivo da 45 secondi andato in onda per la prima volta il 30 giugno 2002 .

Da quello che ricorda Scotti, l'idea dalla quale poi è uscito fuori lo spot è nata in Italia, quando è arrivata la 206. Al momento del lancio, l’ufficio marketing supportato dal Direttore Generale dell’epoca, ha pensato che, per meglio caratterizzare il numero 206, probabilmente complicato da memorizzare dopo il grande successo della 205, bisognasse trovare qualcosa di davvero speciale. Sono stati il gruppo creativo dell'agenzia EuroRSCG (ora Havas), Giovanni Porro (Art) e Roberto Greco (Copy) coordinati da Angela Schiavino a metterlo a punto, poi realizzato con la regia dell’olandese Matthijs Van Heijningen.

La pubblicità

Il gruppo ha ideato la strategia “Enfant Terrible”, comprensibile anche per chi non conosceva il francese e che ha consentito una comunicazione chiara e diretta: chi desidera una 206 è una persona di carattere, disposta a tutto pur di avere una 206 di cui va orgogliosa. Il famoso “The Sculptor” è arrivato a fine carriera della 206 quando in Italia se ne erano già vendute oltre 350.000, dopo altri tre spot che sviluppavano il medesimo concetto. Una pubblicità di grande successo, che ha vinto una ventina di premi internazionali di comunicazione, diventando iconica con l’idea originale del giovane indiano che, pur di averla, è disposto ad autocostruirserla.

È il primo spot di un’auto dove la vettura in vendita praticamente non si vede, se non nella foto del volantino che il protagonista prende a riferimento per il suo progetto. La pubblicità ha funzionato perché tutto stato incastrato nel migliore dei modi: l’attore era molto empatico e c’erano molti elementi forti, come la musica (Strengholt Music Publishing, Amsterdam), le martellate e il bagliore del saldatore, l’elefante che ubbidisce al suo ruolo di “batti lastra”, l’alternarsi del giorno e della notte e lui, infine, che ammicca dal finestrino, orgoglioso del risultato ottenuto.

