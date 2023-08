F1, Marko e il dominio di Verstappen: “Vincerebbe anche partendo ultimo”

ROMA – La prima parte di stagione di Formula 1 è stata praticamente una sentenza sul Mondiale, che ormai è chiaramente indirizzato verso l’olandese Max Verstappen . Il due volte campione del mondo è pronto a conquistare il suo terzo titolo iridato, avendo ottenuto la bellezza di dieci vittorie in dodici gare; le due non vinte dall’olandese sono finite nella bacheca dell’altra Red Bull di Sergio Perez . Un vero e proprio dominio, a cui nessuno sembra poter porre fine in questo momento. Forse nella prossima stagione qualcuno riuscirà ad impensierire il team austriaco, ma ci sarà molto da lavorare.

Il pensiero di Marko

Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, nel corso di una recente intervista rilasciata ai media esteri, ha commentato lo strapotere del due volte campione del mondo Max Verstappen. Marko ha esaltato la bravura del suo pilota, sostenendo che potrebbe conquistare il successo praticamente in qualsiasi condizione: “Probabilmente nel Gran Premio del Belgio Max avrebbe vinto anche partendo dall’ultimo posto in griglia. Per tutti gli altri il secondo posto dietro Max è come se fosse una vittoria“.