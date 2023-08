Ecclestone a processo: l’ex capo della F1 indagato per frode

ROMA - Bernie Ecclestone è ancora nei guai: l'ex ceo della F1 , infatti, è finito nel mirino delle autorità di Singapore e del Regno Unito, dopo che l'agenzia fiscale britannica Hm Revenue and Customs (Hmrc) ha accusato l'imprenditore 92enne di non aver dichiarato fondi per circa 484 milioni di dollari statunitensi in un conto aperto presso una banca del Paese asiatico. Per questo motivo, nei prossimi mesi Ecclestone andrà a processo: ad annunciarlo è stato il vice primo ministro singaporiano Lawrence Wong, sottolineando la collaborazione tra le autorità di Singapore e quelle del Regno Unito.

Ecclestone, le date del processo

Il processo a carico di Ecclestone dovrebbe prendere il via il prossimo 16 novembre 2023. Nel dettaglio, l'indagine portata avanti da Hmrc è iniziata nel luglio 2022, dove, a finire sotto la lente d'ingrandimento, è stato il periodo tra il 13 luglio 2013 e il 5 ottobre 2016. Per Ecclestone non si tratta certo del primo guaio con la giustizia: sempre nel 2022, infatti, era stato fermato in aeroporto a San Paolo per il possesso di una pistola non dichiarata, mentre più di recente è finito nell'occhio del ciclone in F1 per le ultime rivelazioni sul crashgate e il mondiale rubato a Felipe Massa.