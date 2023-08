La Lamborghini low cost e fatta in casa conquista il web

Carrozzerie cangianti, cerchi inimmaginabili, sedili griffati, motori modificati. Quando si parla di personalizzazione, specialmente se ci riferiamo alle auto di lusso, non ci sono limiti. E ne abbiamo viste davvero tante. Poi c'è chi, non avendo a disposizione un cospicuo conto in banca per comprarsi una vettura come una Lamborghini, lavora di fantasia e se la costruisce. Come è accaduto in Indonesia, dove, una “strana” vettura ha catturato l’attenzione delle persone. A un primo, veloce, sguardo, la vettura in questione può effettivamente sembrare una Lamborghini. Ma vedendola da vicino ci si rende conto che si tratta di un’auto costruita in maniera del tutto rudimentale.