AlphaTauri, rebranding F1 in arrivo: le aziende in lizza

ROMA - Sono settimane di grande fermento per AlphaTauri in F1: il team di Faenza è infatti prossimo a un rebranding totale, con la proprietaria Red Bull in trattativa con due grandi aziende. Come riporta Racingnews365, il primo nome in lizza è quello di Hugo Boss, iconico marchio di abbigliamento, pronto a diventare title sponsor e a dare il nome (già circolano le prime ipotesi, come "Hugo" o "Boss" o "Boss Orange") al team ex Minardi e Toro Rosso. Tutto ciò a stretto giro di posta dall'arrivo di Daniel Ricciardo al posto di Nyck De Vries e dall'annuncio ufficiale di Laurent Mekies come nuovo team principal per sostituire Franz Tost.