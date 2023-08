Monza, GP d'Italia F1: info biglietti e tutti i dettagli

ROMA - Manca ormai poco meno di un mese al Gran Premio d'Italia di F1: ecco quindi tutti i dettagli e le informazioni per acquistare i biglietti e assistere allo spettacolo dell'Autodromo di Monza, unica tappa italiana del mondiale. L'attesa è trepidante, dopo che l'anno scorso Charles Leclerc, su una Ferrari per l'occasione ornata da dettagli in "giallo Modena" per festeggiare i 100 anni del tracciato, aveva chiuso al terzo posto, dando il via alla marea di tifosi del Cavallino: una situazione che a Maranello sperano di rivivere, dopo i segnali incoraggianti arrivati dal weekend in Belgio, a Spa. I biglietti sono acquistabili direttamente sul sito dell'Autodromo, monzanet.it, oppure sul circuito di TicketOne: i cancelli si apriranno alle 7:30 per quanto riguarda venerdì 1 settembre, mentre sabato 2 e domenica 3 settembre il pubblico potrà entrare dalle 7; in tutte e tre le giornate, i cancelli verranno chiusi alle 20. Da non dimenticare, poi, la Fan Zone, aperta a tutti gratuitamente giovedì 31 agosto dalle ore 14, mentre tra venerdì 1 e domenica 3 agosto l'accesso sarà possibile ai soli possessori di biglietto (orario 9-19).