Un aiuto agli "amici": aggiustava le loro auto in officina illegale

Riparare illegamente le auto? Un uomo, straniero, lo ha fatto. Nella sua officina abusiva, aggiustava i veicoli di terzi, il tutto senza farsi il minimo scrupolo sul fatto che la sua azione fosse tutto fuorché a norma di legge. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pordenone che, dopo averlo fermato per un semplice controllo, si è accorta che il cittadino – straniero – guidava la vettura di un'altra persona e sembrava stare provando se una riparazione meccanica era riuscita.

Dove si trovava?

In realtà è stato lo stesso abusivo ad ammettere alle Fiamme Gialle di San Vito al Tagliamento di eseguire piccoli lavori di manutenzione ai veicoli di amici. L'autofficina era stata ricavata nella cantina e nell’autorimessa della sua abitazione, a Morsano, nella quale sono stati trovati attrezzi da lavoro, ricambi per auto, parti meccaniche e contenitori di olio e refrigeranti (nuovi ed esausti), incompatibili con un’attività saltuaria e non professionale. Alla fine, la finanza ha sequestrato tutto il locale e i proprietari delle auto presenti sono stati identificati.

