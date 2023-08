Verstappen senza limiti: “Voglio un team in GT3 nel 2025”

ROMA - Max Verstappen non è solo un campione di Formula 1, campionato in cui è lanciatissimo verso il terzo titolo mondiale di fila con la Red Bull, ma è un grande appassionato di motorsport a tutto tondo. Negli anni, infatti, si è interessato e dedicato sempre di più a progetti di sim racing con il Team Redline, dando vita al proprio progetto Verstappen.com Racing; ma non solo, perché l'olandese e la sua famiglia si apprestano a sbarcare anche nel mondo dell'endurance. In un'intervista rilasciata a Formule 1 Magazine, Verstappen ha annunciato: "L'obiettivo finale è creare un nostro team. Inizieremo dalla classe GT3, poi vedremo come andranno le cose. Le ambizioni ci sono sempre, sarebbe bello se potessimo crescere fino ai massimi livelli dell'endurance". E i tempi? "Per il prossimo anno i tempi sono troppo stretti, ma lo voglio il prima possibile: il 2025 dovrebbe andare bene, e vogliamo almeno due auto".