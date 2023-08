Adrenalina pura con la Huracan Sterrato: la corsa in fuoristrada è spettacolare

Chi non conosce @superccar_ron? L'uomo, appassionato di supercar, che si chiama per l'appunto Ron, testa le sue auto in giro per le strade. Uno dei suoi recenti video postati è alquanto allettante ed elettrizzante. Ron ha infatti ricevuto la settimana scorsa la sua Lamborghini Huracan Sterrato , con la quale ha sfrecciato in fuoristrada.

Le immagini

Dopo essere andato in concessionaria ed averla perlustrata in lungo e largo mostrando ai suoi followers anche gli interni, Ron ha deciso di portarla fuori andando subito in una sezione off-road che assomiglia a una tappa del rally, con strade di ghiaia tortuose e schizzi d'acqua. Precisiamo subito che la Sterrato è costruita proprio a posta per questo tipo di terreno, quindi l'averla messa alla prova in questo pezzo di strada non è qualcosa di così scandaloso o anomalo.

La supercar è una versione potenziata della Huracan che viene data con pneumatici Bridgestone Dueler da fuoristrada fin dalla fabbrica. La Sterrato è alimentata da un motore V10 da 5,2 litri che sviluppa 602 CV , convogliati alle quattro ruote tramite un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. A differenza del modello standard, la Sterrato dispone anche della modalità "Rally".

