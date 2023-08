F1, Horner e la passione di Marko: “È simile a Niki Lauda”

ROMA - La Red Bull sta dominando in lungo e in largo questa stagione di Formula 1 , avendo conquistato dodici vittorie in altrettante gare: dieci con il due volte campione del mondo Max Verstappen e due con Sergio Perez . A rendere possibile tutto questo sono stati diversi fattori come una monoposto praticamente perfetta, un pilota quasi impossibile da battere e anche la strategia di Helmut Marko . Il consigliere del team austriaco, infatti, ha sempre messo sotto pressione i suoi uomini per farli rendere al massimo in pista.

Horner: "Marko duro con i giovani"

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di ESPN, ha rivelato alcune caratteristiche del consigliere del team Helmut Marko, paragonandolo ad una leggenda come Niki Lauda: “Helmut è piuttosto duro con i giovani piloti, ma se questi non riescono a sopravvivere a Helmut, non sopravvivranno mai alla F1. Quando lui si mette a fare il furbo, basta che i giornalisti lo pungolino per avere un titolo da prima pagina, però lui dice sempre ciò che pensa. Per molti aspetti è molto simile a come era Niki Lauda, provengono dalla stessa generazione e hanno lo stesso carattere. All'età di 80 anni guarda attentamente Formula 2 e Formula 3 per scovare nuovi talenti"