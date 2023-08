Mirko Giansanti, l'ex pilota è morto a 46 anni per una malattia incurabile

TERNI - Lutto nel mondo del motociclismo italiano e in particolare a Terni per la scomparsa di Mirko Giansanti : l'ex pilota, affetto da una malattia incurabile, avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 14 settembre. Figlio del pilota professionista Fosco Giansanti, Mirko ha corso nel motomondiale, ininterrottamente, dal 1996 al 2005, sempre nella classe 125 salvo l'ultima stagione nella 250 .

Giansanti, la carriera nel Motomondiale

L'esordio era avvenuto come wildcard nel Gran Premio d'Italia (1996, classe 125) con il team Pileri e nel corso della stessa stagione era andato a punti nel gran premio di Catalogna. Lasciati i gran premi, Giansanti per tre anni (dal 2008) si era dedicato al campionato mondiale supersport. Nel motomondiale il centauro ternano ha ottenuto 12 podi e il sesto posto come miglior piazzamento nella classifica finale (1998, classe 125).