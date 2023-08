Colti in flagrante mentre tentano furto auto: presi dalla Polizia

A Firenze domenica scorsa, due ladri sono stati presi dalla Polizia dopo aver tentanto di rubare un'auto. I malviventi protagonisti di questa storia sono due algerini , rispettivamente di 23 e 28 anni, che volevano scassinare una vettura in sosta, precisamente una Fiat 500 , in via Bobolino .

L'arresto

Il veicolo era stato parcheggiato insieme ad altre vetture esposte alla pubblica fede. L'allarme è stato lanciato proprio dalla proprietaria che, mentre si incamminava verso la propria utilitaria, ha beccato i due malviventi mentre cercavano di lavorare su uno sportello per aprirla. La donna ha poi anche urlato contro di loro, facendoli quindi scappare via. Nel frattempo, però, la Polizia è arrivata e li ha raggiunti immediatamente, portandoli in questura. I due sono stati denunciati per tentato furto aggravato su autovettura.

Un aiuto agli "amici": aggiustava le loro auto in officina illegale