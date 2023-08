Leclerc, Ferrari e Alexandra: Charles pizzicato con la nuova fidanzata

Charles Leclerc è stato paparazzato recentemente insieme alla nuova compagna Alexandra Saint Mleux . Il pilota della Ferrari è stato pizzicato in vacanza in Corsica dai fotografi del settimanale Chi, approfittando del periodo di pausa della Formula 1 , dopo il Gran Premio del Belgio del 30 luglio scorso.

Leclerc e Alexandra escono allo scoperto

Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini parlano chiaro: tra Leclerc e la studentessa 21enne c'è una love story in corso, almeno così lascerebbero intendere le affettuosità e gli abbracci che si sono scambiati i due al mare. Archiviata quindi definitivamente la storia d'amore con l'ex compagna Charlotte Siné, la cui rottura è stata annunciataufficialmente lo scorso dicembre. La prima apparizione in pubblico di Leclerc e Alexandra risale allo scorso luglio in occasione del torneo di Wimbledon. Insieme alla coppia anche collega dell'Alpine Pierre Gasly e la fidanzata Kika Gomes.