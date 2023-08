Grealish, Lamborghini in sosta vietata: evita la multa ma...

Jack Grealish , centrocampista del Manchester City , acquistato a 100 milioni di sterline dalla squadra di Pep Guardiola nel 2021, si è trovato in difficoltà ed è finito nella bufera in Inghilterra per motivi che non hanno nulla a che fare con il calcio ma per una serata fuori con la fidanzata Sasha Attwood .

Il calciatore inglese ha lasciato la sua Lamborghini da oltre 200mila sterline in sosta vietata per circa 4 ore mentre era a cena con la sua compagna ed è riuscito anche ad evitare la multa da 60 sterline. Lo riporta il Sun. Grealish ha poi ricevute tantissime critiche via social network e non solo.

Grealish, la Lamborghini e le critiche

Il giocatore del Manchester City ha lasciato la vettura sul marciapiede e sulla doppia linea gialla, cosa ovviamente vietata, dalle 19.30 alle 23.30. Tre vigili si sono avvicinati all'automobile ma hanno deciso di non rimuovere la macchina e neppure di fare una multa al giocatore, che ha evitato quindi anche la contravvenzione nonostante la sua Lamborghini Performante Urus fosse in sosta vietata da ore. Il calciatore, però, è stato poi molto criticato non solo sui social ma anche da alcuni enti di beneficenza in difesa dei disabili: "Quando si parcheggiano le auto sui marciapiedi, si rende la vita difficile alle persone disabili. Perché non lasci a loro altra scelta che andare sulla strada, che può essere pericolosa. È importante che i conducenti siano premurosi quando parcheggiano" sono, per esempio, le parole di Alison Kerry di Scope riportate dal Sun.