L'Alfa Romeo gli passa sotto il naso: gliel'avevano rubata da poco!

Oltre il furto, la beffa...

Lo scorso 4 agosto, la vittima era andata a denunciare il furto della propria Alfa Romeo Stelvio ai Carabinieri del Comune casertano. Cinque giorni dopo, mentre era di passaggio nel paese di Santa Maria a Vico, su via Nazionale, il suo Suv è passato proprio sotto i suoi occhi, seppur con una targa diversa. L'uomo ha quindi chiamato il 112.

Al via le indagini

Le forze dell'ordine hanno bloccato l'auto e scoperto che fosse quella rubata. All'interno dell'auto, c'erano ancora alcuni effetti personali della vittima. L'uomo trovato alla guida era un 33enne di origine indiana, subito denunciato per ricettazione. La Stelvio è stata invece sequestrata in attesa delle indagini, per capire chi l'abbia rubata e se l'uomo scoperto alla guida della vettura fosse coinvolto anche nel furto e non solo nella ricettazione.

Colti in flagrante mentre tentano furto auto: presi dalla Polizia