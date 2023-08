Traffico in tilt in autostrada: tutta colpa di... una mucca!

Gli ingredienti del classico "esodo" di Ferragosto italiano sono il caldo, il traffico e gli ingorghi, ma non solo: adesso, nella lista bisogna aggiungere una mucca . È una scena clamorosa, infatti, quella che si è palesata lungo l' autostrada A2 del Mediterraneo , tra Pontecagnano e San Mango , nel salernitano nella mattinata di lunedì 14 agosto.

Clamoroso in autostrada: mucca blocca il traffico!

Una mucca ha infatti temporaneamente bloccato il traffico nel tratto in direzione di Fisciano, al km 14,500 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. Sul posto è intervenuta l'ANAS insieme alle forze dell'ordine. Grazie al loro intervento, la circolazione è poi ripresa in maniera regolare, permettendo alle numerose vetture di proseguire il proprio "esodo" di Ferragosto.

