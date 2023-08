Le richieste folli di Neymar: macchine, aerei, staff e frigo pieno di...

RIAD (Arabia Saudita) - La Saudi League freme per il debutto dell'ultimo super acquisto di questa estate 2023, Neymar Jr. Il brasiliano ed il club saudita hanno ufficializzato l'accordo nei giorni scorsi, un accordo faraonico tra contratto e bonus ma non solo.

Il brasiliano ha chiesto anche che venissero soddisfatti alcuni desideri tra i quali la sua passione per i motori. Il Sun riporta che l'ex Barcellona ha chiesto non una ma ben 8 vetture di lusso nel suo parco macchine a Riad tra le quali: Bentley Continental GP, Aston Martin DBX e la Lamborghini Huracan. Ah, e un autista reperibile sempre, ad ogni ora, per poter accompagnare chiunque

Neymar, non solo macchine

Le richieste e i vezzi dell'ex Psg non si sono limitati alle sole 4 ruote, Neymar infatti ha chiesto ed ottenuto un servizio 24/7 con cinque lavoratori nella sua mega villa (con tre saune), tra cui un sous chef per aiutare il suo chef personale dal Brasile e due persone che si occupassero delle pulizie.

Restando in tema alimentare è stato chiesto che il frigo fosse pieno di succo di Açaí della sua marca preferita, ma anche di bevande al guaranà per i suoi amici e la sua famiglia. Infine Neymar ha chiesto che tutti i costi dei suoi soggiorni in hotel, ristoranti e città che potrebbe visitare nei giorni liberi siano coperti dai proprietari di Al-Hilal, che gli hanno dovuto mettere a disposizione anche un aereo privato per qualsiasi spostamento voglia fare O Ney, nonché una piscina in casa dalle dimensioni ben specificate, 10 metri di larghezza e 40 di profondità.